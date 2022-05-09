«Зарплаты не позволяют осилить такие цены на недвижимость» 9.05.2022, 13:32

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Истории жителей общежития возле Комаровского рынка в Минске.

Жить рядом с Комаровским рынком та еще удача: свежие продукты в изобилии, центр города и шаурма на «Монетке» в шаговой доступности. Именно сюда приходят с первой стипендии студенты, приезжают таксисты, а с приходом весны съезжаются байкеры — и так круглосуточно. Для многих местных такая движуха — обратная сторона медали соседства с Комаровкой. В первую очередь это касается жителей общаг, что находятся через дорогу. Они рассказали realt.by и показали, как сейчас там живется.

«Страдаем больше от того, что начинают газовать»

Вдоль Кульман и напротив Комаровки стоят три высотки, которые цепляют глаз своей необычной архитектурой. Издалека каждое здание напоминает несколько панелек, которые как будто прилипли друг к другу на расстоянии двух окон. Здесь расположились общежития двух белорусских предприятий и Минского финансово-экономического колледжа. Как раз именно студенческий корпус обновил фасад и сменил бирюзовые краски на серый.

12-этажная общага по Кульман, 14 относится к ОАО «Амкодор-Белвар». Со стен здания откололись большие участки краски, кое-где их пытались перекрыть другим цветом. Рядом с подъездом расположилась небольшая детская площадка, которую скоро можно будет включить в музейную экспозицию из-за возраста. Более привлекательным для детей выглядят местная инсталляция у самой лестницы. Жители признаются, что ремонт успели сделать внутри, а на внешний вид здания уже средств не хватило.

Марина — многодетная мама. Здесь она проживает 3 года. Скоро вся семья переедет в свою квартиру в микрорайоне Лошица. Сейчас в их пользовании находятся две комнаты в блоке, остальные две занимает соседка. Женщина условиями в общаге довольна, но вот цены за жилье очень высокие.

— Льгот никаких нет, заплатили около 260 рублей за месяц. Люди, которые работают в других предприятиях, отдают и по 300 рублей.

Когда приходит весна, жизнь на Комаровке активируется не только днем, но и ночью. У популярности «Монетки» есть и минусы, признается Марина, чьи окна выходят на павильоны.

— Ночью съезжаются мотоциклисты. Страдаем больше от того, что начинают газовать, — говорит она. — Но даже к такому шуму привыкаешь. А что делать, когда под боком еще и дискотека.

Высотки связывают между собой двухэтажные постройки с различными вывесками: от всем известного магазинчика фурнитуры «Метро» до салона красоты. Здесь же можно найти альтернативу шаурме в обычной столовой. Правда за домашней едой очереди не такие, как в киосках напротив, а вот во дворе ожидающих подачи бездомных хватает.

«Когда получают ключи от квартиры, все равно стараются задержаться здесь подольше»

Дом № 14 — общежитие от ОАО «МПОВТ». Валентина живет в нем 40 лет с того момента, как закончила радиотехнический техникум. Так получилось, что свою квартиру построить так и не удалось.

— Зарплаты не позволяют осилить такие цены на недвижимость. Повезло — купили дачу, куда можно убежать от городского шума. Мы писали жалобы в администрацию города на круглосуточную работу шаурмичных, но ответ так и не пришел, — рассказывает женщина. — Рынок есть рынок, но пусть бы работали только днем. Проблема не в заведениях, а в посетителях. Приезжают ночью с громкой музыкой, мотоциклы газуют. Молодежь спит крепче и ложится позже, поэтому им, возможно, и не так мешает, а нам уже нужно потише.

Валентина отмечает, что жить в общаге финансово легче, чем снимать квартиру, но считает, что за комнату в 18 «квадратов» берут все же дороговато: 150 рублей вышло за март месяц. Оплату подняли три года назад, когда общежитие приравняли к арендному жилью.

Женщина делит трехкомнатный блок с двумя соседками. Признается, что все время везло с людьми, никогда не было никаких конфликтов.

В таких общежитиях, как правило, все встречаются только на общей кухне, а душ и санузел оборудован в каждом блоке. Сейчас, по словам собеседницы, даже на кухне увидеть кого-нибудь из жильцов большая редкость, ведь у многих стоит современная бытовая техника, которая заменяет плиту.

— Со старыми жильцами общаемся, а новых уже и не знаем. Здесь живут и работники завода, и студенты, и люди из разных организаций, которым удалось заключить договор. Все стараемся поддерживать порядок. Если сравнивать со студенческой общагой, у нас не так все красиво, но там все финансирует государство, а у нас маленький завод.

Заведующая общежитием — Елена Геннадьевна — проводит небольшую экскурсию.

— В общежитии проживает 250 человек, из них 46 детей. Мест свободных у нас нет, как и в соседней общаге. На этаже есть блоки на две, три и четыре комнаты. Вообще, у общежития молодежный статус, но здесь многие живут после вступления в брак и появления детей. Если честно, когда получают ключи от квартиры, все равно стараются задержаться здесь подольше, — уверяет Елена Геннадьевна, ведь для молодой семьи «лучше места не найти: вот тебе и метро, и поликлиники, и детские сады».

А некоторые жители уже самостоятельно поменяли окна в комнатах: «все завод обеспечить не может».

Из кухни открывается волшебный вид на город.

— Молодым людям такая тусовочная жизнь нравится. В прошлом году еще и Lidbeer Двор открылся. Летом мы не закрываем двери, они гуляют.

Заведующая признается, что очень любит свое общежитие. За время ее работы не было ни одного конфликта между жителями, а также воровства. Все держатся друг за друга.

— Когда у мужчины случился инсульт, соседи с разных этажей приносили ему поесть. После 20 лет проживания это место перестает быть общагой, а становится родным домом.

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