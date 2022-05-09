В России почти на треть может упасть производство коньяка 11 9.05.2022, 14:43

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В страну прекратили завозить французские и испанские коньячные дистилляты.

В России почти на треть может упасть производство коньяка из-за сокращения поставок коньячных дистиллятов из Европы на фоне западных санкций, введенных против РФ из-за ее войны в Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель «Союзконьяка» Дмитрий Чернев.

По его оценкам, «если к лету не получится наладить логистику с поставками дистиллятов из стран ближнего зарубежья, производство коньяка в России может упасть на 30%».

Как указал Чернев, из-за объявленных в последние месяцы санкций в Россию прекратили завозить французские и испанские коньячные дистилляты, а от них зависят 70% отечественных производителей.

Ранее, в середине апреля, российские рестораторы обращали внимание на проблемы с алкогольной продукцией и ее подорожание на 20-50%. При этом рестораторы уточнили, что если цены на вино вернулись к прежним показателям, то с крепким алкоголем ситуация не изменилась. Управляющий партнер сети винных баров «Практика» Михаил Щербатых охарактеризовал положение дел как «критическое» и отметил повышение цен на 20%.

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