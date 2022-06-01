США начинают добычу платины на астероидах 5 1.06.2022, 10:21

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Проект был основан бывшими инженерами SpaceX, NASA и Virgin Orbit.

Американский стартап Astroforge хочет стать первой на Земле компанией, которая освоит на практике добычу полезных ископаемых в космосе.

Стартап, только что вышедший из скрытного режима, работает над технологией добычи ресурсов из астероидов диаметром от 20 метров до 1,5 километров, сообщает TechCrunch. Как именно будет работать эта система, пока неизвестно, но Astroforge обещает продемонстрировать ее на околоземной орбите уже в 2023 году и наладить поставки полезных ископаемых из космоса до конца этого десятилетия.

Стартап был основан двумя бывшими инженерами SpaceX, NASA и Virgin Orbit — Мэттом Гиаличем и Хосе Акаином — и на днях завершил программу акселерации Y Combinator. Сразу после выхода из бизнес-инкубатора Astroforge получил $13 млн в виде посевных инвестиций на развитие своего проекта. Предприниматели считают, что смогут решить задачу, которая пока не далась ни одной аэрокосмической компании, и в обозримом будущем предложат человечеству неограниченный источник ресурсов. Для этого Astroforge уже заручился поддержкой нескольких крупных организаций.

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Стартап нацелен на добычу шести металлов платиновой группы, включая саму платину (стоимость 1 тонны более $30 млн) и иридий (стоимость 1 тонны более $196 млн). Добывающие станции, скорее всего, будут иметь грузовые отсеки, рассчитанные на 200 кг или около того. Использование значительно больших объемов под груз будет неэффективно при разработке небольших астероидов диаметром от 20 метров до 1,5 километров. Это также означает, что корабли Astroforge будут работать с объектами без сколько-нибудь значимых гравитационных полей.

О самой технологии добычи ресурсов в открытом космосе основатели стартапа пока не распространяются, но инвесторы, судя по всему, посчитали ее реализуемой.

По части партнеров Astroforge полагается на две компании: OrbAstro и SpaceX. Первая обеспечит стартап производственными мощностями для сборки первых аппаратов, а вторая — местом на ракете Falcon 9 в рамках одной из миссий, запланированных на следующий год.

Astroforge также уже определил ряд астероидов-кандидатов на переработку, которые находятся на подходящей орбите и имеют соответствующую концентрацию металлов платиновой группы. Из 10 млн астероидов, относительно легко доступных с орбиты Земли, по данным стартапа, объектами разработки могут стать примерно миллион.

Первая космическая миссия с участием Astroforge запланирована на вторую половину 2023 года, а полноценная коммерциализация — на конец десятилетия.

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