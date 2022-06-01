Польские пограничники задержали россиянина, который вел из Беларуси граждан Йемена 1 1.06.2022, 10:31

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Фото: Погранкомитет Польши

За минувшие сутки около полусотни мигрантов пытались нелегально попасть в Польшу.

За минувшие сутки еще полсотни мигрантов пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси (30-го мая было 10 человек, а 29-го — 21). 42 из них (граждане Алжира, Камеруна и Турции) переходили границу на одном участке. В здание пограничников снова летели камни, сообщает погранкомитет Польши.

Польские пограничники задержали россиянина, который вел из Беларуси трех граждан Йемена.

Весной 2022-го в Литве заявляли, что через Россию сформирован новый маршрут нелегальной миграции.

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