Ученые поняли, зачем динозаврам-веганам огромные когти 1.06.2022, 11:07

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В этом им помогла находка, сделанная в Японии.

Теризинозавры представляли собой большую группу преимущественно травоядных динозавров-теропод (динозавров с полыми костями и трехпалыми конечностями). Впервые их обнаружили в Азии. Как известно, в таких азиатских странах, как Китай и Монголия, очень много окаменелостей теризинозавров, в Японии они встречаются не так часто.

Ученые из Японии и США во главе с профессором Ёсицугу Кобаяши из Музея Университета Хоккайдо и Энтони Р. Фиорилло из Южного методистского университета описали новый вид теризинозавридов из Японии. Также они по-новому оценили функцию когтей теризинозавра, пишет «Хайтек».

Окаменелость, описанная в этой работе, состоит из частичного позвонка и части запястья и передней части стопы, первоначально собранных в 2008 году в формации Осушинай, Хоккайдо. Считалось, что останки принадлежат теризинозавру. Однако отсутствие сравнительных данных в то время делало подтверждение невозможным.

С обновлением базы данных и развитием технологий, ученые провели сравнительный анализ когтей теризинозавров, включив в него данные по новому виду. Оказалось, что у продвинутых теризинозавров — в том числе у P. japonicus — сгибательный бугорок когтевой фаланги, служащий местом прикрепления сухожилия глубокого сгибателя пальцев, был меньше, чем у примитивных. Это подтверждает предыдущие результаты: когти продвинутых теризинозавров были менее функциональными, то есть, к примеру, не подходили для копания, однако вполне годились для того, чтобы подтягивать ко рту ветви деревьев. Ранее ученые выяснили, что теризинозавры были травоядными — на это указывают мелкие ланцетовидные зубы и большой кишечник.

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