закрыть
1 июня 2022, среда, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые поняли, зачем животные помогают друг другу

  • 1.06.2022, 11:38
  • 1,058
Ученые поняли, зачем животные помогают друг другу
Фото: Lorenza photography / Alamy

Ихтиологи описали альтруистичное поведение африканских рыб.

Ученые из Швейцарии и Колумбии обнаружили: присущий животным альтруизм продиктован эволюцией. Биологи использовали компьютерное моделирование, чтобы рассчитать наиболее вероятное поведение для членов группы животных. Математические расчеты показали, что у самых альтруистичных особей в стае есть прямые выгоды, пишет «Вокруг света».

Альтруизмом принято называть бескорыстную заботу о благополучии других, зачастую в ущерб себе. Это считается человеческой характеристикой. Однако поведенческая биология знает множество примеров такой помощи и среди других животных: некоторых млекопитающих, многих видов птиц и насекомых, а также рыб, например, цихлид озера Танганьика.

Один из ярких примеров — воспитание чужого потомства, пока собственное размножение оставлено на потом. Ихтиологи называют этот сценарий совместным размножением: потомство производит только доминирующая пара, а остальные члены группы помогают его растить.

На первый взгляд, с эволюционной точки зрения это не имеет смысла, и особи действуют альтруистично, заботясь о чужом новом поколении.

Чтобы понять, чем продиктована бескорыстная помощь, ученые прибегли к математическим компьютерным моделям. Они рассчитали, какое поведение приведет к лучшим показателям генетической пригодности и выживаемости. Было выявлено два сценария.

1. Детеныши могут находиться в близком родстве с «няньками» — старшими братьями и сестрами. Забота увеличивает шансы этого семейства на то, что потомство выживет и передаст общие гены дальше. Механизм называют «родственным отбором».

2. «Индивидуальный отбор» продиктован тем, что в среде обитания может быть много хищников и угроз. Тогда забота о чужом потомстве приводит к выживанию большего количества молодняка, и группа становится все многочисленнее. Это снижает риск нападения хищников на сообщество, увеличивает шансы опекунов выжить.

Какой из этих сценариев будет выбран, определяют условия окружающей среды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников