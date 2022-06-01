Ученые поняли, зачем животные помогают друг другу 1.06.2022, 11:38

1,058

Фото: Lorenza photography / Alamy

Ихтиологи описали альтруистичное поведение африканских рыб.

Ученые из Швейцарии и Колумбии обнаружили: присущий животным альтруизм продиктован эволюцией. Биологи использовали компьютерное моделирование, чтобы рассчитать наиболее вероятное поведение для членов группы животных. Математические расчеты показали, что у самых альтруистичных особей в стае есть прямые выгоды, пишет «Вокруг света».

Альтруизмом принято называть бескорыстную заботу о благополучии других, зачастую в ущерб себе. Это считается человеческой характеристикой. Однако поведенческая биология знает множество примеров такой помощи и среди других животных: некоторых млекопитающих, многих видов птиц и насекомых, а также рыб, например, цихлид озера Танганьика.

Один из ярких примеров — воспитание чужого потомства, пока собственное размножение оставлено на потом. Ихтиологи называют этот сценарий совместным размножением: потомство производит только доминирующая пара, а остальные члены группы помогают его растить.

На первый взгляд, с эволюционной точки зрения это не имеет смысла, и особи действуют альтруистично, заботясь о чужом новом поколении.

Чтобы понять, чем продиктована бескорыстная помощь, ученые прибегли к математическим компьютерным моделям. Они рассчитали, какое поведение приведет к лучшим показателям генетической пригодности и выживаемости. Было выявлено два сценария.

1. Детеныши могут находиться в близком родстве с «няньками» — старшими братьями и сестрами. Забота увеличивает шансы этого семейства на то, что потомство выживет и передаст общие гены дальше. Механизм называют «родственным отбором».

2. «Индивидуальный отбор» продиктован тем, что в среде обитания может быть много хищников и угроз. Тогда забота о чужом потомстве приводит к выживанию большего количества молодняка, и группа становится все многочисленнее. Это снижает риск нападения хищников на сообщество, увеличивает шансы опекунов выжить.

Какой из этих сценариев будет выбран, определяют условия окружающей среды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».