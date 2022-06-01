Илон Маск раскрыл детали нового поколения спутников Starlink 1.06.2022, 12:03

Они смогут передавать сигнал в еще более труднодоступные места на Земле.

Глава SpaceX заявил, что второе поколение Starlink будет более мощным, чем действующие спутники, сообщает gizmodo.com.

По словам Илонa Маска, размер новый устройств увеличится за счет более мощного оборудования внутри.

Спутники Starlink второго поколения также обеспечат более широкую зону покрытия и смогут передавать сигнал в еще более труднодоступные места на Земле.

Глава SpaceX подтвердил, что первые спутники Starlink 2.0 уже произведены. Длина этого устройства составляет около семи метров, а масса — более 1250 кг. Масса устройств Starlink первого поколения составляла около 260 кг.

«Просто подумайте о том, сколько полезных битов данных может передать каждый спутник», — заявил Маск во время интервью.

Сообщается, что ракета-носитель Falcon 9 не подойдет для регулярной отправки большого количества спутников нового поколения. Поэтому в SpaceX собираются использовать новую тяжелую ракету Starship. Пока эта ракета находится в стадии разработки.

В общей сложности SpaceX планирует создать на орбите созвездие из 42 тыс. своих спутников Starlink. До запуска первых устройств компании, на орбите Земли находилось около 2500 рабочих спутников.

Кроме SpaceX, несколько компаний из США, Великобритании и Китая также планируют аналогичные проекты высокоскоростного спутникового интернета.

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