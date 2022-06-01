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Белорусская национальная биотехнологическая корпорация — всё?

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  • 1.06.2022, 13:07
  • 3,136
Белорусская национальная биотехнологическая корпорация — всё?

Режим перекрыл своему «детищу» доступ к технологиям и сырью.

Вчера появилась информацию о плачевной ситуации на БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация). Мы расширим и углубим информацию. Можно сказать, что незавидное настоящее, в которое пришел проект по созданию производства глубокой переработки зерна, были видны еще на старте, пишет «Ник и Майк».

Выделим две основные - технологии и доступ к сырью.

Технологии. Изначально проектом предусматривалось сотрудничество с компанией «Хенкель» (Германия). Но визит руководства БНБК в Китай планы изменил. В итоге выбор был сделан в пользу китайского оборудования и технологий. При этом заявленную стоимость проекта со скандалом пришлось снизить с 1 млрд до 700 млн долларов.

Источники «Ника» говорят, что в китайском исполнении от CITIC производство получилось как получилось. Сказалось отсутствие должного контроля со стороны заказчика, а на независимый надзор, как обычно, денег пожалели. Такая судьба постигла многие беларусско-китайские инициативы по созданию крупных предприятий: затянутые сроки, проблемы с пуско-наладкой, смена подрядчика.

Сырье. Для работы БНБК нужно зерно. Очень много зерна. Беларусь явно не входит в число мировых лидеров по производству зерна. Поэтому изначально «импортозамещающий» проект был ориентирован на импорт зерна из-за рубежа. Примечательно, что Казахстан, который является экспортером зерновых отказался от предложений построить такое производство у себя по причине возможной нехватки сырья.

Война против Украины кардинальным образом изменила ситуацию на рынке. Если раньше можно было сказать, что зерно в регионе есть: Украина, Россия и Казахстан достаточно близкие по логистике поставщики. То теперь сырья нет. Украинское зерно застряло, да и желание Украины торговать со страной-соагрессором поубавилось.

Россия крадет украинское зерно. Казахстан ввел ограничения на экспорт, ввиду уже осязаемого кризиса на мировом рынке. Привычная логистика в регионе развалилась. Даже в рамках ЕАЭС начались логистические войны на железной дороге - Россия повышает стоимость перевозок и регулярно отказывает в транзите партнерам по этому объединению. Мы не удивимся, если Казахстан вообще поставит вопрос о своем участии в том, что не работает, а только подставляет страну под угрозу применения санкций.

В итоге имеем то, что имеем. Освоено и распилено 700 млн долларов на не самое современное производство. Зависимость производства от импортного сырья несовместима с желанием агрофюрера испортить отношения со всеми соседями и принять участие в войне против одного из них.

Трудоустройство «по знакомству» на руководящие должности - лишь просто вишенка на торте в этой ситуации. В итоге очередной проект «крэпких хозяйственников» повис дополнительной гирей на шее белорусов.

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