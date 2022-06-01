Пещеры викингов оказались старше и крупнее, чем считали ранее 1.06.2022, 13:24

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Оказалось, маленькая пещера вела в другую, гораздо больших размеров.

В 2018 году близ небольшой исландской деревни Одди рабочие проводили расчистку канавы и обнаружили какое-то странное углубление в грунте. Далее на месте работали археологи, и они раскопали пещеру, явно искусственного происхождения, пишет Naked science.

Ученые проанализировали слои тефры (так называют отложения любых материалов, выброшенных в воздух извержением вулкана) и на этом основании датировали пещеру началом XII века.

Междисциплинарная группа исследователей под руководством археолога Кристборг Торсдоттир (Kristborg Þórsdóttir) из Исландского университета на протяжении следующих лет продолжала изучать пещеру. И совсем недавно выяснилось, что перед ними была лишь малая часть крупной пещерной системы.

Оказалось, маленькая пещера вела в другую, гораздо больших размеров. Вторая пещера сильно разрушена, к тому же нестабильность грунта усложняет раскопки. Но ясно, что она тоже рукотворна.

При этом анализ тефры из большой пещеры показал, что ее вырыли на полтора столетия раньше, чем маленькую, — в середине X века. Напомним, начало XII века (датировка малой пещеры) — уже закат эпохи викингов, пик христианизации Исландии. Процесс этот, помимо всего прочего, мог сопровождаться насильственным перераспределением материальных ценностей и прочими неприятными вещами. О буйном нраве местных жителей повествуют все исландские саги. Пещера могла служить укрытием.

А вот в X веке укрываться вроде бы никому не надо: викинги на пике своего могущества, благополучно грабят Европу, Британию, колонизируют Гренландию. Встает вопрос, кому и зачем понадобилась эта огромная пещера — кстати, самая большая из найденных на сегодня в Исландии. Чтобы попытаться на него ответить, стоит посмотреть на место находки. Одди когда-то был одним из важнейших культурных и политических центров Исландии и домом для могущественного клана, известного как Оддверьяр.

Один из представителей клана, Сэмундур Фрури, живший в 1056-1133 годах, был священником и, собственно, одним из тех, кто христианизировал Исландию. Он учился во Франции, много путешествовал по всей Европе, при этом видел, что ее христианизация часто сглаживала национальную историю, приводила к общей структуре, объединенной религией.

Возможно, поэтому в глубокой старости Сэмунд взялся за написание истории норвежских королей — от Харальда Прекрасноволосого до Магнуса Благородного. Но вот только до нас этот труд по непонятным причинам не дошел, хотя его упоминания встречаются в позднейших литературных произведениях.

Сэмунду иногда приписывают составление «Старшей Эдды», но никаких научно признанных подтверждений у этой гипотезы нет. А вот внук Сэмунда, Йон Лофтссон, воспитал Снорри Стурлусона — знаменитого поэта, историка и законотворца, автора «Младшей Эдды» (тут авторство неоспоримо) и «Круга Земного» (свод скандинавских саг, крупнейший памятник скандинавской литературы, хотя не такой популярный, как обе «Эдды»).

Вернемся к пещерам. По мнению археологов, назначение большой пещеры можно найти в литературе. Так появилось предположение, что они открыли знаменитый Наутахеллир — пещеру Быков, которая упоминается в литературном памятнике «Легенды о святых епископа Торлака», датируемом 1210-1250 годами. Там сказано, что Наутахеллире держали быков, но однажды потолок пещеры рухнул. Владельцы скота подсчитали убытки и пришли в отчаяние, но молитва епископа помогла — и одного быка обнаружили живым.

Если нашли действительно Наутахеллир, значит ли это, что первоначально пещера была устроена для содержания скота? Вовсе нет. Дело в том, что еще до расцвета клана Оддверьяр на землях вокруг Одди происходили крайне интересные события.

Эта местность неоднократно упоминается в «Саге о Ньяле» — самой длинной из так называемых саг об исландцах, истории политических союзов и предательств, полной коварства, подлости и ударов в спину. Время от времени герои повествования ищут, куда бы скрыться от родственников очередного зарезанного во сне соперника. Вполне возможно, кто-то решил, что пещеры для этого прекрасно подходят.

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