В Мелитополе взорвали авто с родственниками местного «гауляйтера» 5 1.06.2022, 14:03

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Машина подорвалась на самодельной мине, заложенной в канализационный люк.

В городе Мелитополь на Запорожье во взорванном авто Mercedes находились дочь "гауляйтера" Юрия Волжанина со своим мужем. Они оба получили ранения.

Машина подорвалась на самодельной мине, которая была заложена в канализационный люк. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Отмечается, что рашисты вместе с предателями старательно скрывают имена жертв.

Взрыв произошел на пути, по которому Mercedes двигался от ТЦ Квартал, где проживает самопровозглашенный псевдогубернатор Запорожской области Евгений Балицкий, коллаборантка Галина Данильченко и еще ряд других коллаборантов, которые приближены к верхушке оккупационной власти.

Издание отмечает, что в раненой девушке, которую везли медики на каталке, многие узнали племянницу Евгения Балицкого Евгению Зайцеву. Отмечается, что она передвигается по городу в авто Mercedes и занимается вопросом раздачи гуманитарки.

Кроме этого, по данным издания, в машине была семейная пара коллаборантов из Мелитопольского района.

"Пострадавших двое. Парень 2001 года рождения получил минно-взрывные травмы: открытые переломы обеих костей голени, множественные обломки. А также девушка в 1994 году получила контузию, осколочные ранения грудной клетки", – говорится в сообщении.

По неофициальным данным, пострадала дочь Юрия Волжанина со своим мужем, пишет издание.

Напомним, Юрий Волжанин – бывший воспитатель местного интерната. Оккупанты назначили его так называемым "председателем Терпинновской общины" в Мелитопольском районе Запорожской области.

Взрыв авто в Мелитополе

Напомним, 30 мая во временно оккупированном российскими войсками городе Мелитополь на Запорожье в 7:50 утра прогремел сильный взрыв. После этого появилась информация, что из-за подрыва авто ранения получила Евгения Зайцева – дочь покойного Олега Балицькго, брата фейкового губернатора-предателя Украины Евгения Балицкого.

После подрыва авто коллаборантка Галина Данильченко, которую оккупанты назначили так называемым "начальником военно-гражданской администрации Мелитополя", решила "уйти в отставку".

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