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Канадский конкурент «Беларуськалия» увеличит производство калийных удобрений на 40%

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  • 10.06.2022, 9:24
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Канадский конкурент «Беларуськалия» увеличит производство калийных удобрений на 40%

Запад отказывается от белорусских удобрений.

Канадская компания Nutrien объявила о новом увеличении объемов производства калийных удобрений. Она доведет свои мощности до 18 млн т в год к 2025 году. Решение принято в связи с «неопределенностью поставок из Восточной Европы». Напомним, США и Евросоюз ввели санкции против «Беларуськалия» и БКК. Транзит белорусских удобрений через Евросоюз отсутствует.

Прирост мощностей превысит 5 млн т. Их планируется нарастить на 40% в сравнении с 2020 годом. Компания планирует задействовать существующие площадки с низкой себестоимостью. Будет нанято дополнительно 350 человек, закуплено шахтное, складское и погрузочное оборудование.

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