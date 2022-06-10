Канадский конкурент «Беларуськалия» увеличит производство калийных удобрений на 40% 3 10.06.2022, 9:24

2,128

Запад отказывается от белорусских удобрений.

Канадская компания Nutrien объявила о новом увеличении объемов производства калийных удобрений. Она доведет свои мощности до 18 млн т в год к 2025 году. Решение принято в связи с «неопределенностью поставок из Восточной Европы». Напомним, США и Евросоюз ввели санкции против «Беларуськалия» и БКК. Транзит белорусских удобрений через Евросоюз отсутствует.

Прирост мощностей превысит 5 млн т. Их планируется нарастить на 40% в сравнении с 2020 годом. Компания планирует задействовать существующие площадки с низкой себестоимостью. Будет нанято дополнительно 350 человек, закуплено шахтное, складское и погрузочное оборудование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».