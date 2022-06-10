Мобильное приложение белорусского «Сбер Банка» на iOS больше не работает 10.06.2022, 10:19

Причина — санкции.

На сайте белорусского «Сбер Банка» сообщается, что приложение «СберБанк Онлайн» для частных клиентов на операционной системе iOS не будет работать. Это связано с тем, что банк не может выложить обновление на платформе iOS из-за санкций, пишет «Онлайнер».

«Будем честными: из-за введенных ограничений банк не имеет возможности выложить обновление приложения на платформе iOS, а в такой ситуации нет возможности заменить истекшие по сроку сертификаты безопасности. В связи с этим просим использовать адаптированную WEB-версию, которая в последнее время была существенно модернизирована для удобства использования с портативных устройств, включая смартфоны», — сообщает пресс-служба банка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».