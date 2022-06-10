Японцы сбросили гигантскую турбину в океан, чтобы получать бесконечную энергию

Японцы сбросили гигантскую турбину в океан, чтобы получать бесконечную энергию6
- 10.06.2022, 22:40
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Как она работет.
Японские инженеры сконструировали турбину, чтобы превратить поток воды в электроэнергию.
Компания Ishikawajima-Harima Heavy Industries занимается разработкой технологии уже более десяти лет и сотрудничает с Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO). В феврале проект прошел успешное испытание в водах у юго-западного побережья Японии.
Устройство привязывают ко дну якорным канатом и силовыми кабелями, оно может сориентироваться, чтобы найти наиболее эффективное положение для выработки энергии за счет толчка глубоководного течения и направить ее в сеть.
Прототип турбины назвали Kairyu, он переводится как океанское течение. Его фюзеляж составляет 20 м, он окружен парой цилиндров одинакового размера, в каждом из которых размещена система выработки электроэнергии, прикрепленная к 11-метровой лопатке турбины.
Kairyu спроектировали так, чтобы он находился примерно в 50 м под водой. Когда он плывет к поверхности, то создается сопротивление, оно обеспечивает необходимый крутящий момент на турбинах. Каждая из лопастей вращается, чтобы устройство оставалось относительно стабильным.
При скорости от двух до четырех узлов (около одного-двух метров в секунду) Kairyu способен вырабатывать в общей сложности 100 киловатт энергии.
100 киловатт это немного, но технологию планируют масштабировать и создать устройство 20-метровыми турбинами, чтобы вырабатывать более 2 мегаватт