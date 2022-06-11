В Сербии задержали бывшего генерала СБУ, который уехал из Украины за несколько часов до нападения РФ 11.06.2022, 8:17

Его задержали с крупной суммой.

В Сербии задержали бывшего начальника управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова, сообщила вечером 10 июня "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Наумов, по информации "Радіо Свобода", выехал из Украины в ночь на 24 февраля, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск. Свою семью, как выяснила "Украинская правда", он вывез из страны за несколько недель до этого.

Наумов и гражданин Германии Александр Акст на автомобиле BMW направлялись в Северную Македонию.

Их задержали в пограничном пункте "Прешево" по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс. евро, около $125 тыс. и драгоценные камни.

О задержании Наумова также сообщило издание "Обозреватель". По его данным, задержанные сейчас находятся в следственном изоляторе города Ниш. Издание выяснило, что пока Сербия официально не информировала украинские власти о задержании гражданина Украины, а Наумов за консульской поддержкой в посольство Украины не обращался. По информации "Обозревателя", Наумову и Аксту инкриминируют "незаконный оборот ценных материальных активов". По сербскому законодательству им грозит от 1 до 12 лет заключения (срок зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов).

Таможенная служба Сербии сообщила, что этот случай произошел 7 июня (в сообщении нет фамилий задержанных, упоминается только, что они иностранцы, но фабула дела совпадает). Сербские таможенники рассказали, что двое иностранцев, которые передвигались на автомобиле BMW на немецких номерах, во время таможенного контроля сообщили, что ничего ценного с собой не везут. Но после осмотра машины таможенники обнаружили более €600 тыс., около $125 тыс., два небольших изумруда стоимостью около €6,5 тыс.

"Они были спрятаны почти в каждой части салона автомобиля: аптечке, левой и правой двери, светоотражающем жилете, личных сумках, сумке из супермаркета, парфюмерной коробке, пластиковых корзинах с детскими игрушками и даже в коробке детских мелков", – сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: carina.rs

Фото: carina.rs

Фото: carina.rs

Фото: carina.rs

Фото: carina.rs

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