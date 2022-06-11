В Брянской области РФ горит склад военной техники 19 11.06.2022, 10:07

14,136

Видеофакт.

В Брянской области РФ сообщают о сильном пожаре на складе военной техники после "хлопков".

Об этом сообщают местные жители в телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пожар вспыхнул в Клинце в 50 км. от границы с Украиной.

Местные жители сообщают, что горит военная часть. По информации местных в соцсетях, около шести часов раздался сильный взрыв, а затем еще три менее громких.

Также пишут, что пострадала военная техника из ремонтной зоны, которая использовалась в Украине, пожар тушат 9 машин спасателей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».