Какие товары в Беларуси дорожали сильнее всего 1 11.06.2022, 10:17

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В лидерах – сгущенное молоко.

Какие товары, по данным Белстата, дешевели и дорожали сильнее всего.

За май сильнее всего вырос индекс потребительских цен на сгущенное молоко с сахаром на 11,16%, на втором месте лук — он подорожал на 8,99%. Кукурузные хлопья подорожали на 8,54%, пищевая сода — на 7,59%, растительное масло — на 7,21%, уксус — на 6,74%, вата — на 6,72%.

Сильнее всего в мае подешевели овощи и фрукты, в том числе те, на которые было отменено ценовое регулирование. Огурцы подешевели на 47,91%, чеснок — на 21,02%, свежие помидоры — на 16,69%, груши — на 14,13%, яблоки — на 12,78%, сладкий перец — на 10,92%, виноград — на 10,79%, капуста — на 10,5%.

Если сравнивать цены с декабрем 2021 года, то «инфляционные чемпионы» немного другие. Перец подорожал на 71,19%, капуста — на 66,23%, запчасти к транспортным средствам — на 56,67%, бананы — на 53,27%, сахар — на 49,23%, яблоки — на 47,04%, моторное масло — на 40,88%, пищевая сода — на 40,35%, виноград — на 34,16%, спички — на 33,28%.

В сравнении с декабрем в мае подешевели огурцы на 52,44%, страхование легкового транспорта — на 7,61%, икра лососевых — на 4,93%, дубленки — на 3,15%, услуги бань и душевыъ — на 1,22%, наем однокомнатной квартиры у физлиц — на 0,19%.

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