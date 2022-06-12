Эксперт: Россия вывозит боеприпасы из Беларуси 11 12.06.2022, 11:49

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Их будут использовать для войны в Украине.

Российские военные активно вывозят боеприпасы 122 калибра из Беларуси для использования на войне в Украине. Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил советник главы МВД Виктор Андрусив.

«Это один из самых популярных калибров советских пушек Д-30. У них тоже есть ощущение кризиса этого калибра, поэтому они вывозят их из Беларуси», – отметил он.

По мнению Андрусива, очевидно, что белорусские войска не собираются идти в наступление на Украину, ведь у них это тоже одни из «наиболее ходовых» артустановок.

Андрусив убежден, что техника у украинской границы и имитация каких-то действий на самом деле не похожа на силы, с которыми можно вторгнуться: «Мы должны оставлять фактор, что они могут «учудить какой-то бред», но для Беларуси это было бы очередной катастрофой».

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