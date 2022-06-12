IT-шники нашли, как следить за активами белорусских олигархов 5 12.06.2022, 11:56

6,724

За их счетами и имуществом теперь ведется охота.

Украинская компания YouControl запустила проект RuAssets, чтобы помочь выводить на чистую воду компании и отдельных лиц, которые поддерживают войну России с Украиной. Белорусских бизнесменов это тоже касается, пишет Insider.

“Платформа показывает, принадлежат ли компании российским или белорусским общественным деятелям. Цель состоит в том, чтобы заморозить их счета и арестовать их имущество: яхты, самолеты, виллы, многомиллионные состояния и многое другое”, — поясняет в комментарии для Insider основатель и исполнительный директор YouControl Сергей Мильман.

С помощью этого инструмента можно увидеть, связан ли бизнес с людьми, которые попали под санкции, или с пропагандистами.

YouControl была основана в 2014 году, компания занимается сбором открытых данных из более чем 180 общедоступных источников. Платворма RuAssets использует данные госреестра и другую общедоступную информацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».