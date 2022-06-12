«Ладу Весту попробуй еще найди! И не спрашивай про запчасти» 3 12.06.2022, 17:42

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В Беларуси появился дефицит многих марок автомобилей.

За пять нынешних месяцев белорусы купили автомобилей на 40% меньше, чем год назад – цены кусаются. Эксперты прогнозируют, что они продолжат расти, а выбор автомобилей будет уменьшаться. Некоторые популярные модели уже трудно найти в продаже.

Авторынок Беларуси в январе – мае 2022 года сократился на 41% к тому же периоду 2021 года – всего белорусы купили 10 606 автомобилей, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). Тренд на сокращение продаж ежемесячно усиливается. В мае 2022-го продали на 83% меньше машин, чем в мае 2021-го – всего 629 новых машин. По сравнению с апрелем этого года в мае было продано на 30% автомобилей меньше.

В БАА видят причину в существенном подорожании автомобилей и ухудшении условий кредитования. По их данным, суммарно для белорусских дилеров цены выросли на 95%.

Более 70% автомобилей, продаваемых в Беларуси, последние годы шли из России. Сейчас автомобильные производства из-за санкций там сокращаются и закрываются, поэтому к росту цен в ближайшее время прибавится дефицит автомобилей, прогнозируют эксперты БАА.

Например, российский завод, где собирали Volkswagen, распускает рабочих, а завод, где собирали Kia, отправлял работников собирать клубнику вместо аутомобилелей. АвтоВАЗ, производящий «Лады», только начинает возобновлять работу, которую пришлось прекратить с началом полномасштабной войны.

Человек, знакомый с продажей машин и запчастей, объясняет «Белсату»: в дополнение к росту цен из-за неуверенности в поставках продавцы автомобилей могут сейчас особенно настойчиво предлагать дополнительные опции (не всегда нужные покупателю), чтобы повысить итоговую цену на пару тысяч. Дилер имеет какие-нибудь резиновые коврики или накладки на бампер от производителя по себестоимости, а покупателю они могут достаться с наценкой 100% и более.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, самыми популярными легковыми машинами в Беларуси в начале этого года остаются Lada Vesta, Volkswagen Polo, Kia Rioи Geely Coolray. Эти же модели были наиболее востребованными в прошлом году.

«ЛАДУ ВЕСТУ» ПОПРОБУЙ ЕЩЕ НАЙДИ! И НЕ СПРАШИВАЙ ПРО ЗАПЧАСТИ

Купить самую популярную машину Беларуси-2021 все еще можно, но непросто: у одного дилера осталась только одна машина (седан) в Минске и еще одна в другом городе, у другого – две в Минске. Первый дилер объясняет, что этих машин так мало потому, что «их покупают просто». Зато у этого дилера большой выбор модели Lada Vesta SW (универсал), целых 132. И Lada Granta (лифтбэк) также доступна: есть 58 машин.

Второй дилер объясняет: пока новых «Лад» просто не поставляют в Беларусь – что осталось, то и продают, а в России заводы стоят. Гарантийное обслуживание еще будет, уверяет дилер, запчасти пока есть. Но что будет с запчастями позже, предсказывать не берутся.

Также трудно предсказать, что будет с ценами. Пока они взлетели. Через «Веб-архив» журналисты проверили, сколько стоила одна и та же машина одной и той же комплектации у минского дилера до пандемии, дефицита микрочипов, протестов, санкций и войны – и как росли цены (в рублях и в пересчете на доллары по курсу Нацбанка Беларуси): «Весту» можно было купить за 10-11 тысяч долларов, сейчас стоит 15,5 тысячи.

В России ситуация похожая: Lada Vesta в минимальной комплектации на российском сайте «Лады» продавалась «Лады» продавалась в мае 2020 года за 533 тысячи российских рублей, в октябре 2020-го – за 601 тысячу, в феврале 2021-го – за 625 тысяч, в октябре 2021-го – за 796 тысяч, на начало февраля 2022-го – за 863 тысячи, а сейчас – за 1 миллион 122 тысячи.

«ФОЛЬКСВАГЕНЫ» И «КИИ» ТОЖЕ ПОДОРОЖАЛИ. НО НАСЧЕТ ДЕТАЛЕЙ ГОВОРЯТ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ

Цены на вторую и третью по популярности модели тоже не радуют. Посмотрели через «Веб-архив» цены на Volkswagen Polo в самой дешевой доступной комплектации в минском салоне – они за два года выросли вдвое.

С Kia Rio ситуация похожая: комплектация Comfort Prize стоила в конце 2020 года 31 255 белорусских рублей, в январе и марте 2021-го – 35 295 и 36 075 рублей, а теперь стоит 63 700 рублей.

Но машины по крайней мере есть в наличии. Автомобилей Volkswagen Polo у одного дилера 53, у второго – 78 . Kia Rio один дилер имеет 16 штук, второй – 24.

Что касается деталей, дилер «Фольксвагена» по телефону объясняет: договор не гарантирует, что все запчасти будут сразу в наличии, но если при гарантийном обслуживании не найдется деталей, их закажут.

Дефицита деталей сейчас нет, популярные позиции вроде масла и фильтров – «в наличии». Отдельные детали доходят «не так быстро, как хотелось бы», «от месяца», но доходят – есть «белый» и «черный» список легко- и труднодоступных деталей. Идут они с российских складов, из Европы поставок нет. Будут ли через год какие-либо детали на российских складах, предсказать не могут, но если не будет в России, то придется только ждать дольше.

Дилер Kia по телефону успокаивает: все в штатном режиме, запчасти и масло есть, техническое обслуживание проводится. Как будет через год, здесь тоже не знают, но сомневаются, что случится что-то, из-за чего не смогут обслуживать машины: только в Минске три сервиса. Мол, даже если один закроется («а таких разговоров не идет»), останутся другие. Запчасти для Kia также обещают заказать, если их не будет, или предложат альтернативу оригинальным.

«На сервисе сейчас все хорошо, запасные части есть, автомобили на складе тоже есть, поэтому пока серьезных вопросов не встает», – говорит представитель минского дилера Kia.

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