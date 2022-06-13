Ученые представили самую подробную в истории карту Луны 13.06.2022, 13:02

ФОТО: CHARTER97.ORG

На нее удалось нанести кратеры, бассейны и даже отдельные крупные камни.

Группа ученых из Академии наук КНР, Института геохимии и еще нескольких организаций опубликовала в журнале Science Bulletin подробнейшую карту поверхности Луны в масштабе 1:2500000, на которую удалось нанести все известные науке лунные объекты — кратеры, бассейны и даже отдельные крупные камни.

По оценкам экспертов, из всех опубликованных ранее лунных карт эта — наиболее подробная. Чтобы добиться такого результата, ученым из Поднебесной пришлось основательно проштудировать огромный объем геологических исследований лунной поверхности минувшего и нынешнего века. Благодаря уникальному масштабу карты, на ней удалось отобразить в цвете около сотни различных структур.

Известно, что ранее были созданы карты отдельных районов Луны с еще более впечатляющим масштабом — 1:5000000, однако, китайская по сравнению с ними охватывает всю территорию нашего естественного спутника.

Ничуть не умаляя заслуг китайских ученых, все же стоит отметить — при создании уникальной карты они активно пользовались информацией, собранной американскими и советскими/российскими учеными.

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