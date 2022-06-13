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Украинские летчики показала кадры боевой работы на МиГ-29

  • 13.06.2022, 15:14
  • 6,196
Украинские летчики показала кадры боевой работы на МиГ-29

Мощное видео из кабины пилота.

Бригада тактической авиации Василькова показала, как украинские пилоты умело работают на многоцелевых истребителях МиГ-29. Для этого военные опубликовали мощное видео с кабины пилота.

Что известно о МиГ-29

Этот истребитель находится на вооружении Украины с 1983 года. С тех пор специалисты произвели множество модификаций МиГ-29. Известно, что его длина составляет 17,3 метра, а высота – 4,3 метра. Пустой вертолет весит 10,9 тысячи килограммов, а со снаряжением – более 15,1 килограмма. Вражеские позиции он поражает авиационными пушками ГШ-301.

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