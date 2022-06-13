На Минском тракторном заводе произошел пожар 13.06.2022, 16:44

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Видео с места происшествия.

Пожар произошел днем в понедельник в термическом цехе МТЗ.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"В Минске подразделения МЧС работают на ул. Долгобродская, 29. По предварительной информации происходит загорание отложений масла в закалочной ванне термического цеха предприятия на площади 25 кв.м. Спасатели с места передают, что наблюдают плотное задымление. Ведутся работы по ликвидации пожара", - говорится в сообщении ведомства.

До прибытия спасателей цех покинули 20 человек. Позже пожар был ликвидирован подразделениями МЧС. Пострадавших нет.

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