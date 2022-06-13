В Беларуси снова дорожает автомобильное топливо 6 13.06.2022, 18:34

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Это 16-е подорожание с начала года.

С 14 июня в Беларуси максимальные розничные отпускные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 2 копейки. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 14 июня стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 2 рубля 32 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 42 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 64 копейки, ДТ — 2 рубля 42 копейки.

Это шестнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 июня: дизель и бензины подорожали на 2 копейки.

Напомним, в 2021 году цены на топливо менялись 30 раз, в 2020-м — 16, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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