Названы лучшие способы сэкономить заряд батареи смартфона
- 13.06.2022, 23:36
Просто, быстро, эффективно.
Зачастую, уже спустя короткое время, батарея на новом мобильном устройстве начинает портиться и разряжаться в самый неподходящий момент. Но это можно исправить. Nv.ua подготовил лайфхаки, благодаря которым можно продлить работу батареи смартфона.
Сегодня практически каждый украинец имеет собственный смартфон, благодаря которому он не только созванивается с друзьями, родственниками и коллегами, а и использует его для работы или в целях безлимитного интернета. Однако яркий дисплей, виджеты, приложения, фото, видео, игры и другие функции мобильного телефона быстро садят заряд батареи.
Почему быстро разряжается телефон
Чтобы знать, как экономить батарею смартфона, нужно знать, что съедает энергию:
дисплей — потребление зависит от его размера, типа и настроек;
работа ОС — основные программы и различные приложения, активные процессы и фоновые;
связь, беспроводные сети — максимум энергии требуется при подключении и поиске сети;
правильное использование батареи и телефона в целом.
Так, еще в процессе покупки смартфона, нужно помнить, что чем больше экран и мощнее система, тем чаще будет требоваться зарядка.
Способы, как сэкономить заряд батареи на любом смартфоне
Самое простое, что можно сделать, чтобы батарея разряжалась медленней — избавьтесь от привычки часто включать/выключать смартфон.
Включите функцию Режим энергосбережения, которая предусмотрена на всех современных гаджетах. На некоторых устройствах эта функция включается автоматически, когда остается меньше 15% заряда.
Следите за температурой аккумулятора. Слишком высокие или низкие температуры плохо влияют на работу батареи. Литий-ионные батареи чувствительны к жаре и холоду, независимо от типа устройства.
Не оставляйте смартфон подключенным к розетке без надобности, так как это тоже провоцирует перегрев батареи.
Функции виброзвонка и вибрации при нажатии на экран также незаметно потребляет энергию — лучше их отключить.
Кроме того, на любом смартфоне для экономии заряда батареи можно уменьшить яркость экрана или включить автоматическую регулировку яркости, ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии, удалить с устройства неиспользуемые аккаунты, ограничить обмен данными и геолокацию.