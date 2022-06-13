Названы лучшие способы сэкономить заряд батареи смартфона 13.06.2022, 23:36

Просто, быстро, эффективно.

Зачастую, уже спустя короткое время, батарея на новом мобильном устройстве начинает портиться и разряжаться в самый неподходящий момент. Но это можно исправить. Nv.ua подготовил лайфхаки, благодаря которым можно продлить работу батареи смартфона.

Сегодня практически каждый украинец имеет собственный смартфон, благодаря которому он не только созванивается с друзьями, родственниками и коллегами, а и использует его для работы или в целях безлимитного интернета. Однако яркий дисплей, виджеты, приложения, фото, видео, игры и другие функции мобильного телефона быстро садят заряд батареи.

Почему быстро разряжается телефон

Чтобы знать, как экономить батарею смартфона, нужно знать, что съедает энергию:

дисплей — потребление зависит от его размера, типа и настроек;

работа ОС — основные программы и различные приложения, активные процессы и фоновые;

связь, беспроводные сети — максимум энергии требуется при подключении и поиске сети;

правильное использование батареи и телефона в целом.

Так, еще в процессе покупки смартфона, нужно помнить, что чем больше экран и мощнее система, тем чаще будет требоваться зарядка.

Способы, как сэкономить заряд батареи на любом смартфоне

Самое простое, что можно сделать, чтобы батарея разряжалась медленней — избавьтесь от привычки часто включать/выключать смартфон.

Включите функцию Режим энергосбережения, которая предусмотрена на всех современных гаджетах. На некоторых устройствах эта функция включается автоматически, когда остается меньше 15% заряда.

Следите за температурой аккумулятора. Слишком высокие или низкие температуры плохо влияют на работу батареи. Литий-ионные батареи чувствительны к жаре и холоду, независимо от типа устройства.

Не оставляйте смартфон подключенным к розетке без надобности, так как это тоже провоцирует перегрев батареи.

Функции виброзвонка и вибрации при нажатии на экран также незаметно потребляет энергию — лучше их отключить.

Кроме того, на любом смартфоне для экономии заряда батареи можно уменьшить яркость экрана или включить автоматическую регулировку яркости, ограничить работу приложений, которые расходуют много энергии, удалить с устройства неиспользуемые аккаунты, ограничить обмен данными и геолокацию.

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