Байден продлил санкции против белорусского режима 1 14.06.2022, 7:37

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фото: reuters

В прошлом году Беларусь стала страной с самым длинным санкционным списком США.

Президент США Джо Байден подписал постановление, которые предусматривает продление американских санкций в отношении белорусских властей. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Из документа следует, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Президент США также считает, что они «подрывают демократические процессы и институты в Беларуси», в связи с чем он продлил действие санкционного режима, предусмотренного президентским указом от 2006 года (и дополненный в 2021 году) еще на один год.

Напомним, в прошлом году Беларусь стала страной с самым длинным санкционным списком США за 2021 год. Администрация президента США Джозефа Байдена включила в санкционный список по Беларуси 59 человек 41 юридическое лицо.

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