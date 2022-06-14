Ученые обнаружили необычную находку в поселении железного века 14.06.2022, 8:57

2,704

Есть несколько версий того, что могло произойти.

Более 8 тыс. костей лягушек обнаружили британские археологи при проведении раскопок у исторического поселения среднего и позднего железного века, пишет «Хайтек».

Во время археологических раскопок при проведении дорожных работ археологи обнаружили таинственное массовое захоронение лягушек рядом с домом железного века недалеко от Кембриджа. Кости земноводных были найдены среди огромного количества других артефактов.

Сообщается, что раскопки проводились в Бар-Хилле, где в конце первого тысячелетия до н.э. располагалось поселение среднего и позднего железного века (400 г. до н.э. — 43 г. н.э.). Исследователи отмечают, что кости лягушек нередко можно найти на древних стоянках, однако их количество в Бар-Хилле поставило ученых в тупик. Анализ костей показал, что все они относятся к местным видам пресмыкающихся: обыкновенной лягушке и обыкновенной жабе.

Исследователи сомневаются, что все эти лягушки могли просто быть съедены местными жителями. Хотя предыдущие данные показывали, что во время каменного века в Британии амфибий употребляли в пищу, на найденных костях нет порезов или следов ожогов, которые подтвердили бы эту версию.

Рядом с «местом захоронения» найдены также следы обугленного зерна. Археологи говорят, что местные жители обрабатывали урожай от жуков и тли. Возможно, лягушки были привлечены этими насекомыми, предполагают исследователи.

Альтернативная версия — трагедия. Ученые полагают, что пресмыкающиеся могли упасть в яму, из которой не смогли выбраться во время весенних перемещений в поисках воды для размножения. Кроме того, к массовой гибели могли привести сильные холода или болезнь.

Ученые продолжают анализировать находки, найденные на раскопках, как кости животных, так и артефакты древнего поселения. Исследователи надеются, что эти анализы помогут понять, какая причина привела к массовому мору лягушек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».