В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки
- 14.06.2022, 9:31
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Свежая статистика.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 500 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 14 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.
Также оккупанты лишились более 9500 единиц техники, среди них:
Танки — 1434 (+2)
Боевые бронированные машины — 3503 (+11)
Артиллерийские системы — 721 (+3)
реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 229 (+3)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+0)
Самолеты — 213 (+0)
Вертолеты — 179 (+1)
Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 588 (+3)
Крылатые ракеты — 125 (+0)
Корабли/катера — 13 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны — 2473 (+13)
Специальная техника — 54 (+1).