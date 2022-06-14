В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 14.06.2022, 9:31

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Свежая статистика.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 14 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Также оккупанты лишились более 9500 единиц техники, среди них:

Танки — 1434 (+2)

Боевые бронированные машины — 3503 (+11)

Артиллерийские системы — 721 (+3)

реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 229 (+3)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+0)

Самолеты — 213 (+0)

Вертолеты — 179 (+1)

Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 588 (+3)

Крылатые ракеты — 125 (+0)

Корабли/катера — 13 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны — 2473 (+13)

Специальная техника — 54 (+1).

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