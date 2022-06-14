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В России горит воинская часть, находящаяся на границе с Украиной

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  • 14.06.2022, 9:33
  • 12,534
В России горит воинская часть, находящаяся на границе с Украиной

Слышны взрывы.

В Клинцах Брянской области РФ звучат взрывы. Горит воинская часть.

В комментариях жители пишут, что взрывы прозвучали около 08:00, до этого над частью низко кружил вертолет. Он выстрелил и сразу улетел. По другим данным, люди слышали звук запуска ракеты, а затем взрыв.

По информации из соцсетей, в городе частично пропали коммуникации - свет и вода.

Клинцы расположены в 50 км от украинской границы.

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