В России горит воинская часть, находящаяся на границе с Украиной

В России горит воинская часть, находящаяся на границе с Украиной19
- 14.06.2022, 9:33
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Слышны взрывы.
В Клинцах Брянской области РФ звучат взрывы. Горит воинская часть.
В комментариях жители пишут, что взрывы прозвучали около 08:00, до этого над частью низко кружил вертолет. Он выстрелил и сразу улетел. По другим данным, люди слышали звук запуска ракеты, а затем взрыв.
По информации из соцсетей, в городе частично пропали коммуникации - свет и вода.
Клинцы расположены в 50 км от украинской границы.