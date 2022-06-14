Лукашисты возьмутся за товары, которые физлица ввозят в Беларусь 5 14.06.2022, 13:45

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Что может считаться «вещью для личного пользования».

Генпрокуратура разместила на своем сайте пояснение с тем, какие товары при въезде в стране таможня относит к категории «для личного пользования», а какие — нет. В ведомстве привели несколько примеров, когда путешественники, которые пытались провезти «запрещенку», получали через суд штрафы. Так, один мужчина пытался провезти котел центрального отопления, пишет zerkalo.io.

«Граждане нашей страны и сопредельных государств при въезде на территорию Республики Беларусь перемещают через таможенную границу различные вещи и товары. С обывательской точки зрения они полагают, что если пользуются той или иной вещью в своем обиходе, то она может считаться „вещью для личного пользования“. Однако это не всегда так», — отмечают в Генпрокуратуре.

В ведомстве ссылаются на решение совета Евразийской экономической комиссии, в котором прописан список товаров, которые не относятся к вещам для личного пользования.

За нарушение физлицам грозит штраф от 5 до 30 базовых величин, уточняют в ведомстве. На сегодня это от 160 до 960 рублей. Речь про те случаи, когда путешественник не задекларирует товары.

В Генпрокуратуре приводят пример: мужчина ввозил в Беларусь из Польши новый котел центрального отопления, при это не декларировал товар.

«Поскольку А. (мужчина. — Прим. ред.) не задекларировал котел, его действия образовали состав административного правонарушения по ч.1 ст. 15.5 КоАП. Материалы дела были направлены в суд. Как итог — на гражданина наложено взыскание в виде штрафа в размере 10 базовых величин», — рассказывают в Генпрокуратуре.

Во втором случае украинец ехал к родственнику в Беларусь, чтобы «помочь с ремонтом и вез с собой инструмент — плиткорезный станок и торцовочную пилу». «Названные вещи находились в его личном пользовании уже много лет», — добавляют в ведомстве и уточняют, что эти вещи не относятся к товарам для личного пользования.

«Инспектор таможни составил протокол об административном правонарушении и направил дело в суд. При рассмотрении суд учел характер и степень общественной опасности правонарушения, обстоятельства его совершения, личность Г., а также то, что у него на иждивении находилось трое малолетних детей. В качестве взыскания Г. назначен штраф в размере 10 базовых величин. Инструменты мужчине вернули», — сообщили в Генпрокуратуре.

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