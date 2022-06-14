Ученые показали, как выглядит космический «сундук с сокровищами» 14.06.2022, 13:56

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Телескоп Хаббл сделал снимок невероятно красивого скопления звезд.

Космический телескоп Хаббл сделал снимок шарового скопления звезд Терзан 9 в созвездии Стрельца, ближе к центру Млечного Пути. Снимок был опубликован на сайте обсерватории, пишет unian.net.

Как показывает это изображение, ядра шаровых скоплений могут быть плотно заполнены звездами. Например, ночное небо на этом изображении усыпано таким количеством звезд, что напоминает море блесток или огромный сундук с сокровищами, набитый золотом.

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По словам ученых, центральная область нашей родной галактики содержит плотно упакованную группу звезд, известную как галактическая выпуклость, которая также богата межзвездной пылью. Эта пыль затрудняет изучение шаровых скоплений вблизи галактического центра, поскольку она поглощает звездный свет.

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