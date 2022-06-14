По белорусским библиотекам рассылают списки авторов, которых нужно убрать

По белорусским библиотекам рассылают списки авторов, которых нужно убрать18
- 14.06.2022, 14:27
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Это лучшие белорусские писатели современности.
С полок школьных библиотек исчезнут Алексиевич, Акудович, Рязанов, Бахаревич, Мартинович, Орлов и еще 27 писателей и писательниц.
Как стало известно Telegram-каналу Беларускай Рады культуры, в школьные библиотеки пришел список авторов, книги которых нужно убрать с пользования. Все литераторы — члены ликвидированного властями Союза белорусских писателей.
Авторы сообщения отмечают, что фамилию Андрея Хадановича и Владимира Некляева цензоры правильно написать не смогли.