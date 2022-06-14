По белорусским библиотекам рассылают списки авторов, которых нужно убрать 18 14.06.2022, 14:27

7,162

Это лучшие белорусские писатели современности.

С полок школьных библиотек исчезнут Алексиевич, Акудович, Рязанов, Бахаревич, Мартинович, Орлов и еще 27 писателей и писательниц.

Как стало известно Telegram-каналу Беларускай Рады культуры, в школьные библиотеки пришел список авторов, книги которых нужно убрать с пользования. Все литераторы — члены ликвидированного властями Союза белорусских писателей.

Авторы сообщения отмечают, что фамилию Андрея Хадановича и Владимира Некляева цензоры правильно написать не смогли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».