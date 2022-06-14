Wargaming открывает новые офисы — в Белграде и Варшаве 2 14.06.2022, 15:09

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Это новый этап реструктуризации компании после объявления об уходе из Беларуси и РФ.

Wargaming открывает два новых подразделения — в Белграде и Варшаве. Новые офисы станут шестой и седьмой европейскими студиями (после Никосии, Вильнюса, Праги, Гилфорда и Берлина), в них будут работать до 400 сотрудников, как местных, так и иностранцев. Белград станет потенциальным местом релокации сотрудников, пишет devby.io.

Сербская и польская студии — новый этап реструктуризации Wargaming после объявления об уходе из Беларуси и России в связи в войной в Украине.

Основным направлением белградского офиса станут игры World of Tanks и World of Warships. Там будут размещены ключевые сервисы, текущая поддержка, а в перспективе и разработка новых продуктов.

В Варшаве поначалу будет лишь небольшая издательская команда, большинство сотрудников будут работать удалённо. Планы и направления развития пока не определены.

Также сообщается о программе стажировок Wargaming Forge в Белграде, рассчитанной на студентов, выпускников и местных специалистов.

— Варшава и Белград были логичным выбором для этих новых мест, — заявил главный исполнительный директор Wargaming Виктор Кислый. — Оба являются быстро развивающимися технологическими секторами с огромным потенциалом. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с ИТ-сообществами обоих городов для создания лучших в своем классе подразделений по разработке и изданию игр.

Виктор Кислый добавил, что «Wargaming продолжает двигаться вперёд и имеет большие планы на будущее».

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