Wargaming открывает новые офисы — в Белграде и Варшаве

Wargaming открывает новые офисы — в Белграде и Варшаве2
- 14.06.2022, 15:09
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Это новый этап реструктуризации компании после объявления об уходе из Беларуси и РФ.
Wargaming открывает два новых подразделения — в Белграде и Варшаве. Новые офисы станут шестой и седьмой европейскими студиями (после Никосии, Вильнюса, Праги, Гилфорда и Берлина), в них будут работать до 400 сотрудников, как местных, так и иностранцев. Белград станет потенциальным местом релокации сотрудников, пишет devby.io.
Сербская и польская студии — новый этап реструктуризации Wargaming после объявления об уходе из Беларуси и России в связи в войной в Украине.
Основным направлением белградского офиса станут игры World of Tanks и World of Warships. Там будут размещены ключевые сервисы, текущая поддержка, а в перспективе и разработка новых продуктов.
В Варшаве поначалу будет лишь небольшая издательская команда, большинство сотрудников будут работать удалённо. Планы и направления развития пока не определены.
Также сообщается о программе стажировок Wargaming Forge в Белграде, рассчитанной на студентов, выпускников и местных специалистов.
— Варшава и Белград были логичным выбором для этих новых мест, — заявил главный исполнительный директор Wargaming Виктор Кислый. — Оба являются быстро развивающимися технологическими секторами с огромным потенциалом. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с ИТ-сообществами обоих городов для создания лучших в своем классе подразделений по разработке и изданию игр.
Виктор Кислый добавил, что «Wargaming продолжает двигаться вперёд и имеет большие планы на будущее».