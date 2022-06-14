На Землю надвигается магнитная буря 3 14.06.2022, 18:45

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Метеочувствительным людям на заметку.

Работники солнечных лабораторий каждый день наблюдают за обстановкой на Солнце. В некоторые дни наша звезда более активна, чем обычно. На Земле в такие даты фиксируют магнитные бури, которые могут навредить метеозависимым людям. Когда будет ближайшая магнитная буря и чем она может навредить здоровью.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье, пишет unian.net.

Когда в июне магнитные бури

Ближайшая двухдневная магнитная буря ожидается 15 и 16 июня. Буря 15 числа будет довольно сильной, а 16 числа активность снизится. Следующая слабая магнитная буря прогнозируется 23 и 24 июня.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Действие магнитной бури сильнее всего ощущают пожилые и метеозависимые люди, обладатели хронических болезней и беременные женщины.

В дни магнитной бури возможны такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, повышенное или пониженное давление, сильная слабость, бессоница, обострение хронических заболеваний. Чтобы защититься от негативного воздействия бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни.

Откажитесь от жирной, жареной, острой и очень соленой пищи.

Алкоголь, кофе и сигареты замените зеленым или растительным чаем.

Чаще ходите пешком вместо поездки в транспорте.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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