На Землю надвигается магнитная буря

На Землю надвигается магнитная буря3
- 14.06.2022, 18:45
- 3,790
Метеочувствительным людям на заметку.
Работники солнечных лабораторий каждый день наблюдают за обстановкой на Солнце. В некоторые дни наша звезда более активна, чем обычно. На Земле в такие даты фиксируют магнитные бури, которые могут навредить метеозависимым людям. Когда будет ближайшая магнитная буря и чем она может навредить здоровью.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье, пишет unian.net.
Когда в июне магнитные бури
Ближайшая двухдневная магнитная буря ожидается 15 и 16 июня. Буря 15 числа будет довольно сильной, а 16 числа активность снизится. Следующая слабая магнитная буря прогнозируется 23 и 24 июня.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Действие магнитной бури сильнее всего ощущают пожилые и метеозависимые люди, обладатели хронических болезней и беременные женщины.
В дни магнитной бури возможны такие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, повышенное или пониженное давление, сильная слабость, бессоница, обострение хронических заболеваний. Чтобы защититься от негативного воздействия бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни.
Откажитесь от жирной, жареной, острой и очень соленой пищи.
Алкоголь, кофе и сигареты замените зеленым или растительным чаем.
Чаще ходите пешком вместо поездки в транспорте.
Принимайте контрастный душ перед сном.
Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.