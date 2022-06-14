Лукашист Алехно выступил на концерте в оккупированном Россией Херсоне 21 14.06.2022, 19:38

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Руслан Алехно

Руслан Алехно выступил на концерте ко «Дню России».

Белорусский певец Руслан Алехно выступил на концерте ко "Дню России" в оккупированном россиянами украинском городе Херсоне. Этим он похвастался у себя в Instagram.

40-летний Алехно — уроженец Бобруйска. Он является сторонником режима Лукашенко. В прошлом году от Александра Лукашенко получил звание заслуженного артиста РБ. В 2008-м певец представлял Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение", но в финал не попал.

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