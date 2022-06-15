Как санкции бьют по белорусским IT-компаниям

Как санкции бьют по белорусским IT-компаниям4
- 15.06.2022, 10:48
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WannaPlay увольняет часть команды.
История c WannaPlay, которая задерживает зарплату из-за санкций, получила продолжение. Компания сообщила сотрудникам, что собирается «провести реструктуризацию» и «пересмотреть набор людей», пишет devby.io.
Сотрудники утверждают: тем, кого коснулся такой пересмотр и кто не согласен с его условиями, предложили доработать до конца контракта за минимальную в Беларуси зарплату — 481 рубль.
О сокращениях работники WannaPlay узнали на прошлой неделе от CEO Ильи Бахаревича. В общей рассылке он объяснил, что ситуация в мире заставляет бизнесы оптимизировать расходы.
В письме СЕО перечисляет команды, которых коснутся изменения, более подробная информация — у руководителей команд.
В линкедине около 40 сотрудников — в поиске работы
В линкедине мы нашли около 40 сотрудников WannaPlay, которые сейчас ищут работу.
Одна из сотрудниц подтвердила: «Сократили проекты и отправили команды гулять».
Другой сотрудник согласился на условиях анонимности рассказать подробности.
— Мой контракт скоро заканчивается, и до всех перемен его должны были продлить. Сейчас руководство предложило сотрудникам [которых затронула реструктуризация] отработать две недели и уйти по соглашению сторон, или остаться до конца контракта, но с изменением условий труда — получать минимальную зарплату по Беларуси (481 рубль — прим.). Сейчас все [попавшие под сокращения] ищут новую работу.
Нас постоянно кормили обещаниями о новых крутых проектах и сокращении [исключительно] джунов. Однако «чистка» затронула очень квалифицированных специалистов. Куда компания будет двигаться дальше, остается только догадываться.
Думаю, под сокращение попадет 50-70 человек, точной цифры нет. Всего в компании с учетом переехавших за границу работает около 180 сотрудников. В минском офисе до недавнего времени работало около 50 человек.
Почему так? Версии сотрудников
Сотрудник WannaPlay высказал мнение о том, почему компания оказалась с такой ситуации.
— Многие считают, в компании банально кончились деньги, постоянно оправдываться задержками перевода с кипрского счета уже не получается. Я считаю, что все из-за плохо выстроенного менеджмента и неправильного распределения бюджета. Можно вспомнить и корпоративы с «блэкджеком», и новые проекты, на которые были огромные ставки, и новый офис, который открыли в начале года, а через три месяца закрыли. А потом вещи из офиса стали распродавать среди сотрудников.
В некоторых отделах руководителями стали чуть ли не бывшие студенты университетов, в некоторых — люди без опыта, совершенно из других сфер, которые не имели релевантных знаний на позициях, не говоря уже о менеджерских качествах.
При этом «семейной атомосферой» пропитали каждую пылинку в WannaPlay. Поэтому, вероятно, люди и сидели без зарплаты и не говорили никому, ведь нельзя выносить сор из избы.
С журналистами связалась одна из бывших сотрудниц WannaPlay, она поделилась своим видением.
— В WannaPlay я отработала полтора года и уволилась несколько месяцев назад. Во-первых, уже тогда в WannaPlay задерживали зарплату, во-вторых, видела, как уходили другие сотрудники. Потому что ряд проектов слабые по метрикам и не приносят денег. […]
Я предполагаю, что это из-за менеджеров, еще недавних джунов. В последнее время в WannaPlay шла речь о том, что надо увольнять джунов, которых мы понабирали, и приглашать классных специалистов мидл+. А в итоге сейчас увольняют очень сильных сотрудников.
У коллеги (находится не в Беларуси) недавно было годовое ревью. Его похвалили и сообщили, что повысят зарплату. А сейчас увольняют, якобы не успели подписать новый контракт. Некоторые сотрудники релоцировались в Грузию, а через две недели окажутся без работы.
СЕО: «Обычный для геймдева процесс»
Попросили комментарий у CEO WannaPlay Ильи Бахаревича.
— В WannaPlay работает несколько продуктовых команд над созданием мобильных игр в разных жанрах. К сожалению, не все проекты доходят до глобального запуска. Некоторые из них приходится закрывать или приостанавливать, не закрывая проект полностью. Это обычный для геймдева процесс. Такие решения влекут за собой постоянные изменения в структурах команд.
Мы можем уменьшать или расформировывать некоторые команды и переводить свободных сотрудников на другие наши проекты.
В исключительных случаях мы предлагаем бенч до момента, пока не появятся новые проекты. Для некоторых сотрудников более приоритетный выбор — это выйти на рынок и сменить работу, так как бенч не является для них идеальным решением. Это мы тоже принимаем. С такими сотрудниками мы индивидуально обсуждаем условия их ухода, а также помогаем им с поиском новой работы, если требуется (рекомендуем специалистов коллегам по рынку).
(По словам СЕО, таких сотрудников «намного меньше, чем 50 человек», точную цифру он не называет. — Прим.)
Мы исходим из количества проектов в разработке, оптимальной структуры команд под эти проекты, сохраняем существующих специалистов и ищем новые таланты. Новых изменений в существующих командах не планируем.