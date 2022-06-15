Беларусь признали основным источником нелегальной «табачки» в ЕАЭС 15.06.2022, 16:16

По оценкам экспертов, производство сигарет в нашей стране вдвое превышает спрос.

Аудиторско-консалтинговая компания KPMG опубликовала результаты исследования о нелегальном обороте табачной продукции в ЕАЭС в 2021 году.

Консалтеры пришли к выводу, что основным источником нелегальной «табачки» в ЕАЭС остается белая контрабанда из Беларуси, сообщает OL.

По оценкам KPMG, доля поставок нелегальных сигарет из нашей страны достигла 18% (5,07 млрд шт.) в общем потреблении нелегальных сигарет в союзе. А с учетом сигарет «неопределенного происхождения» с белорусской маркировкой о вреде курения KPMG предполагает, что на сигареты белорусского производства приходится около 40% (11,4 млрд шт.) общего объема нелегального потребления в ЕАЭС.

Это на 6% больше, чем в 2020 году.

Особенность ситуации в том, что значимо выросло количество белой контрабандной продукции без маркировки страны назначения — до 5,9 млрд сигарет в 2021 году.

Ранее сообщалось, что производственные возможности белорусских табачных фабрик гораздо выше емкости отечественного рынка. По оценкам, производство сигарет в Беларуси вдвое превышает спрос.

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