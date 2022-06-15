IKEA закроет офис закупок в Беларуси
- 15.06.2022, 16:35
С началом войны РФ против Украины шведская компания объявила о приостановке работы в нашей стране.
IKEA закроет офис закупок в Беларуси. В пресс-релизе компании подчеркивается, что это "навсегда". Закроют офис не только в Минске, но и в Москве.
С началом войны России против Украины шведская компания объявила о приостановке работы в Беларуси и России. Еще в прошлом году IKEA попадала под критику за сотрудничество с властями Беларуси. Белорусы протестовали возле ее магазинов в ряде стран Европы (акции прошли в Вильнюсе, Варшаве).
"К сожалению, обстоятельства не улучшились, и разрушительная война продолжается, — говорится в заявлении компании. — Предприятия и цепочки поставок по всему миру сильно пострадали, и мы не видим возможности возобновить работу в ближайшее время".
Бизнес в Беларуси и России будет сокращаться.