IKEA закроет офис закупок в Беларуси 15.06.2022, 16:35

С началом войны РФ против Украины шведская компания объявила о приостановке работы в нашей стране.

IKEA закроет офис закупок в Беларуси. В пресс-релизе компании подчеркивается, что это "навсегда". Закроют офис не только в Минске, но и в Москве.

С началом войны России против Украины шведская компания объявила о приостановке работы в Беларуси и России. Еще в прошлом году IKEA попадала под критику за сотрудничество с властями Беларуси. Белорусы протестовали возле ее магазинов в ряде стран Европы (акции прошли в Вильнюсе, Варшаве).

"К сожалению, обстоятельства не улучшились, и разрушительная война продолжается, — говорится в заявлении компании. — Предприятия и цепочки поставок по всему миру сильно пострадали, и мы не видим возможности возобновить работу в ближайшее время".

Бизнес в Беларуси и России будет сокращаться.

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