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Минский аэропорт перевели на четырехдневку?

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  • 15.06.2022, 17:42
  • 4,444
Минский аэропорт перевели на четырехдневку?

Из-за загруженности сократили штат.

Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо читателя:

- Работаю в Минском аэропорту. Нас перевели на четырехдневку, за счёт небольшой загруженности сократили штат, на смену выходит меньше работников. В результате больший объем работы ложиться на людей, а зарплаты платят копеечные. Отношение свинское!

Но, тем не менее, мне хотелось бы всех подбодрить! Не вешать нос!

Сейчас нам тяжело, но под этой тяжестью зарождается настоящий характер белоруса, слепцы и глупцы открывают глаза и начинают понимать, что на самом деле есть зло!

На долю нашего славного народа выпала такая тяжёлая учесть. Оттого свою свободу мы будем ценить сильнее всего на свете.

Не время отчаиваться, время готовиться к решительным действиям!

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