Нацполиция Украины заявила о предотвращении теракта против руководства страны 7 15.06.2022, 18:28

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РФ создала 123 контрдиверсионные группы, в которых задействованы 1,5 тысячи человек.

В Украине был предотвращен теракт против руководства страны. Всего с начала российского вторжения были задержаны более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

— Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства, — рассказал Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

Представитель МВД также заявил, что «после победы можно будет рассказать об этом значительно больше».

По словам Енина, с начала российского военного вторжения были созданы 123 контрдиверсионные группы, в которых задействованы 1,5 тысячи человек.

— И результат не заставил себя ждать: около 800 человек, которые подозреваются в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы органам СБУ, — рассказал Енин.

Ранее американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в секретных службах сообщал, что в списке «политических противников» РФ, подлежащих уничтожению, числится украинский президент и его супруга.

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