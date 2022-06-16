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В Украине арестованы активы еще одной белорусской компании

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  • 16.06.2022, 12:53
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В Украине арестованы активы еще одной белорусской компании

Она оказывает услуги в сфере добычи нефти и природного газа.

По ходатайству прокуратуры арестованы активы белорусского предприятия. Его название не приводится, но указано, что оно оказывает услуги в сфере добычи нефти и природного газа, а в своей деятельности оно использует оборудование «Белоруснефти». Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

В ведомстве рассказали, что арестовано активов всего на сумму 4 млр гривен (около 135 млн долларов. — Прим. ред.) — уставной капитал компании (1 млрд гривен), а также движимое и недвижимое имущество (на 3 млр гривен).

«По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добычи нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование Республиканского унитарного предприятия „Белоруснефть“. В рамках следствия правоохранители исследуют деятельность этого предприятия в части возможного содействия РФ при подготовке и проведении агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

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