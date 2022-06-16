Белорусский экспорт в Великобританию в первом квартале заметно просел 16.06.2022, 23:27

Экспорт товаров в Великобританию сократился на 72,1%.

По данным Белстата, в первом квартале 2022 года экспорт товаров из Беларуси в Великобританию сократился на 72,1% к уровню января-марта 2021 года, передает belmarket.by.

Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 46 412,9 тыс. долл. (-58,4% к январю-марту 2021 года), из них экспорт РБ — 16 696,7 тыс. долл. (-72,1%), импорт — 29 716,2 тыс. долл. (-42,5%).

Так как ввоз товаров из Великобритании превысил товарный экспорт Беларуси в эту страну, сальдо для РБ по итогам первого квартала оказалось со знаком минус (-13 019,5 тыс. долл.).

За ввоз товаров из Великобритании наша страна заплатила большего всего валюты в феврале текущего года. Наибольшие показатели белорусского товарного экспорта были отмечены также в феврале.

Следует отметить, что по итогам 2021 года также произошло сокращение товарооборота между РБ и Великобританией — на 56,5% к уровню 2020 года. Отечественный товарный экспорт просел в прошлом году на 72,1%, импорт увеличился на 5,3%.

Беларусь экспортировала в Великобританию продукцию деревообработки, прутки из нелегированной стали, мебель, металлоконструкции и другие товары.

Импорт из Великобритании был представлен крепкими спиртными напитками, свежей и мороженой рыбой, лекарственными средствами, электрическими трансформаторами и другой продукцией.

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