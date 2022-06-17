Военный эксперт: В Беларуси начались учения по проведению мобилизации 12 17.06.2022, 8:22

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Раздали повестки.

Военнообязанным гражданам Беларуси уже раздали повестки и они должны прийти в военкоматы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире программы «ФейгинLIVE» 16 мая.

Жданов, что эти учения продлятся до 8 июля. Также к этому времени Беларусь закрыла свое воздушное пространство, хотя в эту страну и так уже никто не летает.

«В Беларуси начались учения с военкоматами и там военкоматы разослали сегодня повестки. Они будут проводить обучение по мобилизации военнообязанных», - сказал Жданов.

Военный эксперт добавил, что мужчины должны прийти в военкоматы 17-18 июня. Пока неизвестно, чем закончатся учения в Беларуси.

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