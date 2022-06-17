Джули Фишер после Беларуси назначена Байденом послом США на Кипре 17.06.2022, 8:30

Джули Фишер

Кандидатуру Фишер еще должен утвердить Конгресс США.

Спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер, которая в этом месяце заканчивает свою работу в должности и уезжает из Вильнюса, номинирована президентом США Джо Байденом на должность посла на Кипре. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

Кандидатуру Фишер еще должен утвердить Конгресс США.

Джули Фишер была назначена на работу в Беларуси в 2020-м и стала первым американским послом в нашей стране с 2008 года. Однако до Беларуси она так и не доехала: после того как США заняли четкую позицию по поддержке демократических сил в Беларуси и не признали власть Александра Лукашенко легитимной, агреман Фишер был отозван белорусской стороной. Дипломат стала спецпосланником и всю каденцию работала из Вильнюса.

Отметим, Кипр, который когда-то был известной офшорной зоной, до сих пор является популярной у российских и белорусских бизнесменов зарубежной юрисдикцией для оформления бизнеса.

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