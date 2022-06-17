Песков: РФ и Беларусь не могут продавать свои удобрения 15 17.06.2022, 8:54

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Экспорт за рубеж невозможен из-за санкций.

Россия и Беларусь заинтересованы в реализации своих удобрений на международных рынках. Однако экспорт за рубеж во многие государства невозможен по причине санкций, введенных США, Канадой, Евросоюзом и некоторыми иными странами.

Таким мнением в интервью МИА «Россия сегодня» поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Беларусь и Россия являются крупнейшими в мире поставщиками удобрений.

Обе страны, по словам представителя Кремля, «заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор».

– Но это же не мы наложили на нас самих санкции. Это же и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Канада, и целый ряд других стран пошли на эти рестрикции, – проинформировал Песков.

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