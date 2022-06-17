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В Беларуси на продажу выставили рекордное количество дач

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  • 17.06.2022, 12:15
  • 10,952
В Беларуси на продажу выставили рекордное количество дач

Есть весьма интересные варианты.

В Беларуси в разгар сезона продают рекордно большое число дач. Realt.by опубликовал самые интересные варианты дач под Минском для разного бюджета.

Дача с мозаикой и садом, похожим на сказочный лес

В восьми километрах от Минска в садовом товариществе «Трактор» продают необычную дачу, обложенную мозаикой. Площадь дома 82,3 квадратных метра, участок почти 10 соток. Прямо в доме находится баня. Цена дома — почти 90 тысяч рублей.

На участке также есть сарай и беседка. В саду растут плодовые деревья и кустарники.

В доме три комнаты, кухня, есть совмещенный санузел. Отделка внутри в основном из дерева. Кроме основного этажа есть мансарда.

Дом с печным отоплением, есть электричество. Вода — «скважина плюс сезонная на участке».

Стильная снаружи и скромная внутри дача для отдыха

Стильную дачу продают в агрогородке Вишневка. Дом 2020 года площадью 81 квадратных метра, сделанный из бруса, обшитого сайдингом. Отопление в нем электрическое, есть канализация. В доме есть баня, вода в доме сезонная. Двор ухоженный, но совсем небольшой — всего на 6 соток. С момента постройки в доме никто не жил.

Стоит эта дача недешево, примерно как однокомнатная квартира в столице, — 111 тысяч рублей. Но возможен торг.

Участок высажен аккуратным газоном, на нем растут плодовые и декоративные деревья, есть небольшой пруд для красоты, а также хозпостройки.

Дом светлый, обставлен просто и достаточно скромно. Стол с двумя скамьями в гостиной, диван, отдельно есть туалет и баня. В доме есть две спальные комнаты.

Аккуратный участок и дача с намеком на прованс

В деревне Мацки на участке в 9 соток с ландшафтным дизайном продают дачу в 58 квадратных метров в стиле с намеком на прованс. В доме большие окна, на кухне — в пол. Есть чердак.

Эта дача обойдется дороже предыдущей — почти 153 тысячи рублей.

Участок находится в пяти минутах езды на машине от водохранилища Вяча. На территории «есть зона для отдыха, огород и сад из сортовых деревьев и кустов». Во дворе также расположена хозпостройка и фундамент для новых сооружений.

Кухня, по словам продавца, оборудована встроенной техникой, включая посудомоечную машину.

В доме есть санузел с душевой кабиной, бойлером для нагрева воды и стиральной машиной.

Дом-треугольник и участок без растений

Для тех, кто предпочитает провансу стиль домиков в австрийских горах, в этом же поселке есть другой вариант. Это треугольная дача 2018 года, в ней три этажа, площадь — больше 150 квадратных метров. Как утверждает продавец, жить здесь можно круглый год.

Цена этого участка чуть пониже — 127 450 рублей.

Панорамные окна хорошо освещают комнаты даже в период белорусской серости. А летом на террасе можно загорать вдали от посторонних глаз.

Отделка интерьера из дерева. В доме четыре спальни, три санузла, большая гостиная и терраса.

10 соток земли в этом случае как чистый лист для ландшафтного дизайнера — на нем никаких деревьев или кустарников.

Аутентичная дача в 10 минутах от города

В садовом товариществе Птичь-219 продают двухэтажную дачу 1995 года постройки. Площадь дома 134,9 квадратных метров, участок 6,7 соток. По словам автора объявления, будущие владельцы получат также гараж и баню на территории дачи.

Цена 89 751 рублей.

На первом этаже дома расположена кухня, на втором — три спальни.

Внутренняя отделка этого дома тоже из натурального дерева.

Вместительный дом с небольшим участком

Для тех, кто ищет вариант поскромнее, интересный двухэтажный домик продается в садовом товариществе «Трактор-Колоницы». Дом в 64,5 квадратных метра и участок в 5 соток продают за 37 034 рублей.

В доме центральный (сезонный) водопровод, проведено электричество, отопление печное.

На участке стоит теплица, растут плодовые деревья, есть место и для огорода. На территории также построена баня.

«Поблизости лес и водоем. Рядом озеро Селюты, чуть дальше Минское море. Чистый свежий воздух и тишина», — пишет продавец.

На первом этаже дома расположены гостиная и кухня, на втором — спальня. В доме есть погреб.

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