В Литве ужесточат контроль за пересечением границы со стороны Беларуси 3 17.06.2022, 12:40

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Названа причина.

Литовская таможня усилит контроль над теми, кто часто пересекает литовско-белорусскую границу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

За первые четыре месяца 2022 года литовско-белорусскую границу пересекло почти в четыре раза больше автомобилей (всего более 124 тысяч), чем за аналогичный период прошлого года.

Литовские таможенники заметили тенденцию, что с момента введения безвизового режима некоторые ездят на машинах в Беларусь по несколько раз в месяц. Большинство водителей не скрывают, что делают это ради покупки дешевых сигарет, топлива и продуктов.

«Похоже, дело не только в получении более дешевого топлива и других товаров для собственных нужд. Со своей стороны, мы должны оценить потенциальные риски и, особенно сегодня, опасности нелегального бизнеса», — заявил глава Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас.

По его словам, литовская таможня примет меры — ужесточим контроль за лицами и транспортными средствами, которые часто пересекают границу с Беларусью. В ведомстве также отметили, что в связи с введенными превентивными мерами и ужесточением контроля может снизиться пропускная способность транспортных средств на литовско-белорусских пограничных постах.

Напомним, в Беларуси до конца года ввели «безвиз» для граждан Литвы и Латвии. С середины апреля, по данным Госпогранкомита Беларуси на 13 июня, в нашу страну по «безвизу» прибыли 63 342 иностранца, из них 43 149 — граждане Литвы.

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