ВСУ разбили бронетехнику российских захватчиков 1 17.06.2022, 17:07

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Видеофакт.

Военные одной из бригад механизированных войск Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую бронетехнику.

Боевые машины были разбиты артиллерией 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Украинские военные обнародовали соответствующее видео.

Артиллерийским ударом было обезврежено несколько единиц бронированной техники оккупационных войск России.

В частности на кадры видео попали боевые машины десанта, которые горели.

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