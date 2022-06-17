ВСУ разбили бронетехнику российских захватчиков

ВСУ разбили бронетехнику российских захватчиков1
- 17.06.2022, 17:07
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Видеофакт.
Военные одной из бригад механизированных войск Вооруженных Сил Украины уничтожили российскую бронетехнику.
Боевые машины были разбиты артиллерией 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Украинские военные обнародовали соответствующее видео.
Артиллерийским ударом было обезврежено несколько единиц бронированной техники оккупационных войск России.
В частности на кадры видео попали боевые машины десанта, которые горели.