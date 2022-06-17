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Бойцы полка Калиновского получили украинские государственные награды

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  • 17.06.2022, 17:29
Бойцы полка Калиновского получили украинские государственные награды

Белорусы получили награды «За бойові заслуги» и «Україна понад усе».

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского получили государственные награды «За бойові заслуги», а также «Україна понад усе». Об этом сообщает официальный канал полка в Telegram .

«Для нас это большая честь и оценка нашей боевой работы», — прокомментировали в полку присвоение наград.

Один из белорусских добровольцев, Дмитрий Апанасович с позывным «Террор», награжден медалью «За бойові заслуги» посмертно. Апанасович был тяжело ранен в тяжелых боях под Ирпенем. Его срочно завезли в больницу, где боец 24 марта скончался.

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