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Работник «Нафтана» уже пять дней держит сухую голодовку в ИВС

  • 17.06.2022, 18:38
  • 1,302
Работник «Нафтана» уже пять дней держит сухую голодовку в ИВС
Борис Жаховский

Ему присудили 45 суток.

Работник «Нафтана» Борис Жаховский уже пять дней держит сухую голодовку в ИВС. Об этом стало известно правозащитникам.

На днях над ним состоялся третий суд подряд по административным статьям, в результате которого мужчине назначили еще 15 суток ареста. Всего ему присудили 45 суток.

32-летнего работника «Нафтана» Бориса Жаховского задержали в середине мая в Новополоцке на рабочем месте. Первый суд на Борисом состоялся 16 мая. Судья Ольга Балика приговорила его к 15 суткам ареста за «распространение экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП). Но на свободу он не вышел – был составлен новый протокол по ст. 19.11 КоАП. Результатом стали очередные 15 суток.

Позавчера, 15 июня, Жаховского осудили третий раз подряд. На этот раз судья Зинаида Балаболова признала Бориса виновным в «несанкционированном пикетировании» (ст. 24.23 КоАП) и арестовала его снова на 15 суток.

Всего работника «Нафтана» будут удерживать за решеткой 45 суток.

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