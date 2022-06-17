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Украинские бойцы мощно ударили из «Стугны» по оккупантам

  • 17.06.2022, 23:38
  • 1,686
Украинские бойцы мощно ударили из «Стугны» по оккупантам

Уничтожены семь врагов, склад мин и миномет россиян.

Как сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко:

- Сегодня в 10 утра «стугнисты» 58-ой бригады точным выстрелом из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожили 7 орков, склад мин и миномет россиян.

Миномет после взрыва улетел метров на 25! Молодцы! Пусть каждый ваш выстрел будет такой же точный и смертоносный для российский оккупантов.

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