Украинские бойцы мощно ударили из «Стугны» по оккупантам
- 17.06.2022, 23:38
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Уничтожены семь врагов, склад мин и миномет россиян.
Как сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко:
- Сегодня в 10 утра «стугнисты» 58-ой бригады точным выстрелом из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожили 7 орков, склад мин и миномет россиян.
Миномет после взрыва улетел метров на 25! Молодцы! Пусть каждый ваш выстрел будет такой же точный и смертоносный для российский оккупантов.